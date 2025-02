Sicherheitspolitik

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Das an Russland und Belarus grenzende baltische NATO-Mitglied Lettland will im kommenden Jahr vier Prozent und in den darauffolgenden Jahren fünf Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das teilten Regierungschefin Silina und Verteidigungsminister Spruds nach einer Kabinettssitzung in Riga mit. Die zusätzlichen Mittel sollen in die Flugabwehr und die Küstenverteidigung fließen. Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen kündigte vor dem Parlament eine deutliche Aufrüstung der Armee ihres Landes an. Frederiksen nannte die Sicherheitslage schlimmer als während des Kalten Krieges. Einem Medienbericht sollen umgerechnet 6,7 Milliarden Euro unter anderem für den Kauf von Luftabwehrsystemen verwendet werden, über die Dänemark bisher nicht verfüge.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.