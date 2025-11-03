Lettlands Präsident Rinkevics (picture alliance / Anadolu / Ukrainian Presidency / Handout)

Das Präsidialamt in Riga erklärte, Präsident Rinkevics habe das Gesetz zur nochmaligen Prüfung an das Parlament zurückgeschickt. Es sende eine widersprüchliche Nachricht an die lettische Gesellschaft sowie internationale Verbündete. Hätte Rinkevics zugestimmt, wäre Lettland als erster EU-Mitgliedstaat aus der Istanbul-Konvention ausgetreten. Verabschiedet das Parlament das Gesetz allerdings erneut ohne Änderungen, hat der Präsident keine weiteren Einspruchsmöglichkeiten.

Das Parlament in Riga hatte am vergangenen Donnerstag für den Austritt gestimmt. Mit der Istanbul-Konvention verpflichten sich die Mitgliedstaaten zu einem besseren Schutz von Frauen und Mädchen, etwa durch die strafrechtliche Verfolgung von Gewalttätern. Kritiker in Lettland argumentieren unter anderem, die Konvention fördere "Gender"-Theorien. Die Entscheidung des Parlaments hatte Proteste in Lettland ausgelöst. .

