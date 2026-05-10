Nach Drohnenzwischenfällen

Andris Spruds (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Klaudia Radecka)

Regierungschefin Silina hatte ihn dazu aufgefordert. Spruds habe ihr Vertrauen und das der Öffentlichkeit verloren, schrieb sie auf der Plattform X. Weiter teilte sie mit, dass der Offizier Raivis Melnis neuer Verteidigungsminister werde.

In Lettland waren in der Nacht zum Donnerstag zwei Drohnen abgestürzt, die nach Militärangaben von Russland aus in den Luftraum des baltischen EU- und NATO-Landes eingeflogen waren. Eine Drohne stürzte auf ein Öllager. Die Tanks waren leer, es gab keine Opfer. Zuvor hatte es bereits zwei ähnliche Zwischenfälle in dem Land gegeben, das an Russland und Belarus grenzt.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.