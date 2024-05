Krieg in Nahost

Beide Politiker unterstrichen die Forderung nach einer sofortigen Freilassung der verbliebenen Geiseln. Blinken machte die Hamas dafür verantwortlich, sollte es nicht zu einer Verständigung kommen.

Israel hat Medienberichten zufolge bei den erneuten Verhandlungen zum Gaza-Krieg weitgehende Zugeständnisse gemacht. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ägyptische Beamte berichtet, sieht das Papier zwei Stufen vor.

Die erste würde demnach die Freilassung von mindestens 20 Geiseln im Austausch gegen eine nicht näher bezeichnete Anzahl palästinensischer Häftlinge beinhalten. Die Dauer könne für jede weitere Geisel um einen Tag verlängert werden.

Eine zweite Stufe würde eine zehnwöchige Feuerpause umfassen, in dem sich die Hamas und Israel auf eine umfangreichere Freilassung von Geiseln und eine längere Kampfpause einigen würden, die bis zu einem Jahr dauern könnte.

Weiter hieß es, Israel sehe den jüngsten Vorschlag als "letzte Chance" für eine Einigung. Israel sei bereit, in den kommenden Tagen eine Delegation zu den indirekten Verhandlungen nach Kairo zu entsenden, heißt es aus Kreisen israelischer und ägyptischer Beamter. Die "Times of Israel" schreibt, die israelische Regierung erwarte eine Antwort der Terrororganisation Hamas bis zum Abend.

US-Außenminister Blinken trifft heute auch noch mit dem israelischen Premierminister Netanjahu zusammen. In den Gesprächen soll es vor allem darum gehen, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen. Es ist der siebte Besuch des US-Außenministers in der Region seit dem Angriff der Hamas auf Israel Anfang Oktober und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg.