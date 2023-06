In Spanien fallen die letzten in der Corona-Pandemie verhängten Regelungen (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Das teilte das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Madrid mit. Danach entfällt die Pflicht in Apotheken, Gesundheitseinrichtungen und Altenheimen. Der Beschluss bedarf noch einer formellen Zustimmung des Kabinetts, das voraussichtlich am Dienstag zusammenkommt.

Spanien war zu Beginn der Pandemie besonders hart betroffen. Insgesamt wurden in dem Land mit gut 47 Millionen Einwohnern mehr als 121.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona registriert.

