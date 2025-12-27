Der Kulturzug startete 2016 und fährt nun zum letzten Mal von Berlin nach Breslau. (picture alliance/dpa/Foto: Maciej Kluczynski)

Der Zug fuhr nur an Wochenenden. An dem Angebot waren mehrere Städte und Bundesländer beteiligt. Begründet wird das Aus für den "Kulturzug" unter anderem mit der geringen Auslastung. Inzwischen gebe es ausreichend Alternativen auf der Strecke, teilte die Berliner Senatsverwaltung mit. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember verkehren demnach vier Fernzüge zwischen Berlin und Breslau. Am Vormittag startet der "Kulturzug" zum letzten Mal von Berlin-Lichtenberg aus. Die Rückfahrt und damit die letzte Fahrt findet morgen Nachmittag statt.

Der Kulturzug fuhr seit 2016 zwischen Berlin und Breslau, als die niederschlesische Metropole europäische Kulturhauptstadt war.

