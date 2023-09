Lange Staus

Letzte Generation blockiert Verkehr auf A100 in Berlin mit Autos

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben in Berlin an mehreren Stellen den Verkehr auf der Autobahn 100 blockiert. Dabei klebten sie sich nicht wie üblich nur auf der Straße fest, sondern verstärkten die Blockade in der Nähe des Messegeländes im Westen von Berlin mit mehreren angemieteten Autos.

28.09.2023