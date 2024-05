Fußball-Europameisterschaft

Letzte Tickets im freien Verkauf

Ab 11 Uhr gehen die letzten Tickets für die Fußball-Europameisterschaft in den Verkauf. Es handelt sich nach Angaben der Europäischen Fußball-Union UEFA um mehr als 100.000 Stück, die nach dem Prinzip "First come, first serve" vergeben werden. Es zählt also die Geschwindigkeit.