Vega-Rakete mit Sentinel-2C an Bord gestartet (CNES / ESA / ArianeGroup / Arianespace / CNES)

Sie hob von Kourou in Französisch-Guayana ab und brachte einen Satelliten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus ins All. Es war der 22. Einsatz einer Vega-Rakete. Das Folgemodell kann mehr Last transportieren und soll Mitte November in Betrieb gehen.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.