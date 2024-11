Castortransport

Castor-Transport erreicht Philippsburg. (René Priebe/dpa)

Ein Zug mit vier Castorbehältern erreichte am frühen Abend das Zwischenlager auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks Philippsburg in Baden-Württemberg, wie die Gesellschaft für Nuklear-Service mitteilte. Der Transport war gestern in der Nähe der Wiederaufbereitungsanlage La Hague gestartet.

Seit 2006 schreibt ein französisches Gesetz vor, dass hochradioaktives Material aus dem Ausland nicht dauerhaft in Frankreich gelagert werden darf. Die deutschen Energiekonzerne hatten die Rückführung des restlichen Atommülls bis Ende 2024 zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.