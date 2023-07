Zweiter Weltkrieg

Foto von der Landung aliierter Soldaten in der Normandie. (dpa / picture alliance / MAXPPP)

Léon Gautier wurde 100 Jahre alt. Damals waren die Allierten in der Normandie gelandet, um Westeuropa von den Nationalsozialisten zu befreien. Gautier gehörte als Freiwilliger zu einem französischen Kommando, das in Großbritannien für den D-Day trainiert worden war. Die Alliierten schickten damals rund 150.000 Soldaten in 3.100 Landungsbooten. Die Soldaten rückten dann bis nach Paris vor. Auf beiden Seiten starben bei den Kämpfen Zehntausende. Gautier hatte einmal im Interview gesagt, die Deutschen seien Hitler wie die Schafe gefolgt - das könne anderen aber genauso gut passieren. Immer wieder betonte er, wie wichtig es ist, sich für Frieden einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.