St. Pauli - Wolfsburg 1:3
Heidenheim - Mainz 0:2
München - Köln 5:1
Leverkusen - Hamburg 1:1
Frankfurt - Stuttgart 2:2
Freiburg - Leipzig 4:1
Bremen - Dortmund 0:2
Mönchengladbach - Hoffenheim 4:0 und
Berlin - Augsburg 4:0
Heidenheim - Mainz 0:2
München - Köln 5:1
Leverkusen - Hamburg 1:1
Frankfurt - Stuttgart 2:2
Freiburg - Leipzig 4:1
Bremen - Dortmund 0:2
Mönchengladbach - Hoffenheim 4:0 und
Berlin - Augsburg 4:0
Damit stehen Heidenheim und St. Pauli als Absteiger fest, Wolfsburg ist auf dem Relegationsplatz. München, Dortmund und Leipzig sicherten sich die Teilnahme an der Champions League. Stuttgart erreicht als Vierter die Qualifikation dafür. Hoffenheim und Leverkusen spielen in der Europa League, Freiburg gelang die Teilnahmeberechtigung für die Conference League.
Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.