Energiepolitik

Letztes britisches Kohlekraftwerk schließt. (Rui Vieira/AP/dpa)

Nach Angaben des Energiekonzerns Uniper wird der Betrieb in der Anlage südwestlich von Nottingham mit dem Schichtende um Mitternacht eingestellt. Die meisten der verbliebenen 170 Mitarbeiter würden in den kommenden zwei Jahren die Abwicklung des Kraftwerks in Ratcliffe-on-Soar begleiten, das seit 1968 Strom aus Kohle produzierte.

Damit endet in Großbritannien nach 142 Jahren die Ära der Kohleverstromung. Zuletzt lag der Anteil der Kohle am Energiemix bei 1,3 Prozent. Der im Vergleich zu Deutschland viel frühere Ausstieg aus der Kohle ist vor allem möglich, weil Großbritannien weiterhin Atomkraft zur Energiegewinnung einsetzt. In Deutschland ist der Kohleausstieg für 2038 vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.