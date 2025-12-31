Danach gilt, entsprechend einem Parlamentsbeschluss, ein Böllerverbot für Privatleute. Die niederländische Feuerwehr, Krankenhäuser und Polizei befürchten eine besonders herausfordernde Nacht. Der Verkauf von Feuerwerk ist drastisch gestiegen. Die Branche erwartet, dass etwa 20 Prozent mehr verkauft wird als im Vorjahr. Eine Mehrheit von 62 Prozent der Niederländer steht hinter dem Böllerverbot.
In Deutschland gibt es ähnliche Forderungen. Eine von der Gewerkschaft der Polizei initiierte Petition für ein bundesweites Böllerverbot ist bisher von rund 2,7 Millionen Menschen unterzeichnet worden.
