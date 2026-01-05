Skispringen

Prevc, der in der Gesamtwertung deutlich führt, kam auf 140 Meter. Dahinter landeten die Österreicher Stephan Embacher und Jan Hörl, die auf das Tournee-Podest hoffen können. Ein Angriff auf Prevc ist aufgrund des hohen Abstandes unwahrscheinlich.
Philipp Raimund (6.) und Felix Hoffmann (11.) erzielten in der Qualifikation ordentliche Leistungen bei teils stärkerem Rückenwind. Auch Andreas Wellinger (23.), Pius Paschke (25.) und Karl Geiger (44.) qualifizierten sich.
