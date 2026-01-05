Skispringen
Letztes Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen - Topfavorit Prevc gewinnt Qualifikation

Der slowenische Skispringer Domen Prevc hat die Qualifikation für das letzte Springen der diesjährigen Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen. Heute steht das Finale an. Die deutschen Springer schafften es allesamt in den Wettkampf.

    Domen Prevc aus Slowenien liegt mit ausgebreiteten Skiern in der Luft
    Der Slowene Domen Prevc geht mit großem Vorsprung in das letzte Springen der Vierschanzentournee. (Daniel Karmann / dpa )
    Prevc, der in der Gesamtwertung deutlich führt, kam auf 140 Meter. Dahinter landeten die Österreicher Stephan Embacher und Jan Hörl, die auf das Tournee-Podest hoffen können. Ein Angriff auf Prevc ist aufgrund des hohen Abstandes unwahrscheinlich.
    Philipp Raimund (6.) und Felix Hoffmann (11.) erzielten in der Qualifikation ordentliche Leistungen bei teils stärkerem Rückenwind. Auch Andreas Wellinger (23.), Pius Paschke (25.) und Karl Geiger (44.) qualifizierten sich.
