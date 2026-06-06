Fußball
Letztes Testspiel vor der WM: Gegen USA könnte es den 600. Länderspielsieg Deutschlands geben

Wenige Tage vor dem Auftakt der Fußballweltmeisterschaft trifft Deutschland heute im letzten Testspiel auf Co-Gastgeber USA.

    Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht auf einer Gangway vor einem Flugzeug. In der Mitte steht Bundestrainer Julian Nagelsmann.
    Die deutsche Nationalmannschaft vor dem Abflug in die USA am vergangenen Dienstag. (picture alliance / HMB Media / Joaquim Ferreira)
    Das Spiel in Chicago beginnt um 20.30 Uhr. Der Sender RTL überträgt. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewinnen, wäre es der 600. Sieg in bisher 1.036 Länderspielen. 214 Mal spielte Deutschland unentschieden, 223 Mal gab es eine Niederlage. - Die WM in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am kommenden Donnerstag.
    Unterdessen bestätigt der DFB, dass Flügelspieler Lennart Karl für das Turnier ausfällt. Karl zog sich im Training eine schwere Muskelverletzung zu. Nachnominiert wurde der Leipziger Assan Ouédraogo.
    Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.