Das Spiel in Chicago beginnt um 20.30 Uhr. Der Sender RTL überträgt. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewinnen, wäre es der 600. Sieg in bisher 1.036 Länderspielen. 214 Mal spielte Deutschland unentschieden, 223 Mal gab es eine Niederlage. - Die WM in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am kommenden Donnerstag.
Unterdessen bestätigt der DFB, dass Flügelspieler Lennart Karl für das Turnier ausfällt. Karl zog sich im Training eine schwere Muskelverletzung zu. Nachnominiert wurde der Leipziger Assan Ouédraogo.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.