Gesunkene Jacht vor Sizilien - Nun wurde eine weitere Leiche entdeckt.

Heute wurde nach vier Tagen Suche der Leichnam der 18 Jahre alten Tochter des britischen Technologieunternehmers Mike Lynch von Spezialtauchern an die Oberfläche gebracht. Die Tote hatte sich in etwa 50 Metern Tiefe in einem schwer zugänglichen Teil der Segeljacht befunden. Zu den insgesamt sieben Todesopfern gehört auch Lynch selbst. Das Schiff war während eines Sturms gesunken. 15 Passagiere und Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden.

Inzwischen mehren sich die Vorwürfe gegen den Kapitän der "Bayesian". Nach italienischen Medienberichten steht die Staatsanwaltschaft kurz davor, ein formelles Ermittlungsverfahren einzuleiten.

