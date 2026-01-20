Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP). (Archivbild) (imago images / Reiner Zensen)

Es gebe inzwischen einen Druck und eine Dynamik in der Politik, wodurch neue Kooperationen bei Rüstungsvorhaben entstanden seien, sagte die FDP-Politikerin am Abend beim Kölner Forum für Journalismuskritik des Deutschlandfunks. Die Europäer seien stärker, als sie sich häufig selbst einschätzten. Die Politikwissenschaftlerin und frühere Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, Gesine Schwan, verwies auf die USA selbst. Die freiheitliche Demokratie sei dort noch nicht am Ende. Es gebe nach wie vor eine starke Zivilgesellschaft sowie Gerichte und Unternehmen, die sich nicht hätten korrumpieren lassen, hob Schwan hervor.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.