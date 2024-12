Münchens Joshua Kimmich (links) und Leverkusens Florian Wirtz im Zweikampf (Sven Hoppe / dpa)

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann auswärts gegen den FC Bayern München mit 1:0. Das Tor erzielte Nathan Tella in der 69. Minute. Torwart Manuel Neuer sah in der 17. Minute die Rote Karte. Auch Werder Bremen hat die nächste Runde erreicht. Bremen reichte gegen Darmstadt 98 ebenfalls ein 1:0. Das Tor fiel erst in der Nachspielzeit durch Anthony Jung.

Der SC Freiburg war zuvor gegen Arminia Bielefeld ausgeschieden. Der Bundesligist verlor beim Drittligisten verdient mit 1:3. Die Tore für Bielefeld erzielten Christopher Lannert in der 28. Minute, Julian Kania (36.) und Louis Oppie (81.). Für Freiburg traf Michael Gregoritsch in der 63. Minute. Die Arminia hatte mit Union Berlin bereits einen Erstligisten aus dem Wettbewerb geworfen.

Bundesligist Stuttgart gewann gegen Regensburg 3:0. Der VfB steht damit zum dritten Mal nacheinander im Viertelfinale. Enzo Millot (10.) und Anrie Chase (19.) sorgten mit ihren Toren früh für klare Verhältnisse. Nick Woltemade (61.) zerstörte mit seinem dritten Pokaltor die letzten Regensburger Hoffnungen.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.