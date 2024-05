Bayer Leverkusen holt mit dem Sieg beim Pokalfinale das Double. (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Der amtierende deutsche Fußballmeister besiegte am Abend im Finale den pfälzischen Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern trotz langer Unterzahl mit 1:0.

Damit hat Leverkusen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das sogenannte Double geholt - also Meistertitel und DFB-Pokal. Den einzigen Treffer der Partie im Berliner Olympiastadion erzielte Xhaka in der 16. Minute.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.