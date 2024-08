Deutscher Meister

Bayer Leverkusens Mannschaft mit Torschütze Jonas Hofmann (4.v.l) beim DFB-Pokal-Spiel gegen Carl Zeiss Jena (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Vor 15.000 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld erzielte Jonas Hofmann (52. Minute) das entscheidende Tor für den Double-Gewinner der vergangenen Saison. Außenseiter Jena hatte vor allem in der Schlussphase gute Chancen auf einen Treffer. Auf wen Leverkusen in der zweiten Runde trifft, entscheidet sich am Sonntag. Dann wird im ZDF die Auslosung übertragen.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.