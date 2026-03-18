Fußball-Champions League

Für den Premier-League-Spitzenreiter aus London trafen im Rückspiel Eberechi Eze (36. Minute) und Declan Rice (63.). Im Viertelfinale trifft Arsenal auf Sporting Lissabon aus Portugal.
Manchester City schied gegen Real Madrid aus, Chelsea gegen Paris. Der norwegische Verein Bodö/Glimt musste sich trotz eines 3:0-Hinspiel-Siegs am Ende Lissabon geschlagen geben.
Aus deutscher Sicht verbleibt noch der FC Bayern im Wettbewerb. Die Münchner gehen heute mit einem 6:1-Sieg aus der ersten Partie ins Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.