Champions-League

Leverkusens Alejandro Grimaldo (2vr) bejubelt sein Tor zum 0:2. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Weitere Treffer durch Alejandro Grimaldo (30.) und ein Eigentor von Rotterdams deutschem Torwart Timon Wellenreuther (45.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

RB Leipzig unterlag bei Atlético Madrid mit 1:2. Benjamin Sesko hatte die Gäste in der 4. Minute in Führung gebracht. Atléticos Antoine Griezmann glich in der 28. Minute aus, Jose Maria Gimenez drehte die Partie in der 90. Minute mit dem zweiten Tor für die Gastgeber.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.