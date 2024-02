Leverkusens Jeremie Frimpong (l) und der Mainzer Phillipp Mwene kämpfen um den Ball. (Marius Becker / dpa )

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann das Freitagspiel gegen Mainz mit 2:1. Es war das 33. Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage - ein Rekord. Granit Xhaka brachte die Leverkusener in der 3. Minute in Führung. Der Mainzer Dominik Kohr glich bereits in der 8. Minute aus. Ein eklatanter Torwartfehler von FSV-Torhüter Robin Zentner ermöglichte Bayers Siegtor durch Robert Andrich (68.).

Diese Nachricht wurde am 24.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.