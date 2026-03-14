Fußball-Bundesliga

Bayern-Stürmer Nicolas Jackson (mi.) im Zweikampf mit den Leverklusenern Malik Tillman (l) und Equi Fernandez. (AP / Martin Meissner)

Die Tore erzielten Aleix Garcia für Leverkusen und Luis Diaz für die Bayern. Bei den Münchnern sah Stürmer Nicolas Jackson bereits in der ersten Halbzeit die rote Karte. Kurz vor Schluss musste auch Diaz mit gelb-rot vom Platz. Verfolger Borussia Dortmund gewann gegen den FC Augsburg mit 2:0, liegt aber immer noch neun Punkte hinter den Bayern auf Platz zwei.

Der Tabellendritte Hoffenheim kam gegen den Vorletzten Wolfsburg nicht über ein 1:1 hinaus. Für Wolfsburg war es im ersten Spiel des neuen Trainers Dieter Hecking der erste Punktgewinn nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Frankfurt gewann gegen Schlusslicht Heidenheim mit 1:0.

Am Abend spielt noch der Hamburger SV gegen Köln.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.