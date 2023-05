Europa League

Leverkusens Jeremie Frimpong im Zweikampf mit Leonardo Spinazzola von AS Rom (IMAGO / Independent Photo Agency / IMAGO / marco iacobucci / ipa-agency.net)

Edoardo Bove erzielte im Olympiastadion in Rom in der 63. Minute den Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer José Mourinho. Im zweiten Halbfinale spielten Juventus Turin und der FC Sevilla 1:1 (0:1). Sevilla war durch Youssef En-Nasri in der 26. Minute in Führung gegangen. In der achten Minute der Nachspielzeit traf Federico Gatti zum Ausgleich. Dank des Treffers von hatte Sevilla lange wie der Sieger ausgesehen.

Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag statt, das Finale wird am 31. Mai in Budapest ausgetragen.

