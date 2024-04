Meisterschaft, DFB-Pokal, Europa-League: Trainer Xabi Alonso hat mit Bayer Leverkusen das Triple im Blick. (IMAGO / Jan Huebner / IMAGO / Michael Taeger)

Der Champagner für die Bayer-Party am 29. Spieltag der Bundesliga ist schon kaltgestellt. Xabi Alonso könnte sich am Sonntag vor Heimpublikum zum Meister-Trainer krönen. Denn nach dem Patzer der Bayern bei Aufsteiger Heidenheim (2:3) haben die Leverkusener 16 Punkte Vorsprung auf den abgehängten Dauermeister. Mit einem Heimsieg am kommenden Sonntag gegen Werder Bremen kann Bayer unabhängig vom Ergebnis der Münchner vorzeitig Meister werden. Verlieren die Bayern am Samstag gegen den 1. FC Köln, ist Leverkusen ohne eigenes Zutun uneinholbar.

Alles ist möglich - Leverkusen schielt aufs Triple

Es wäre der Auftakt einer Reise, die für den Erfolgstrainer dieser Saison noch nicht zu Ende ist. Bayer Leverkusen schielt neben der Meisterschaft auch noch auf den DFB-Pokal und auf den Einzug ins Europa-League-Finale. "Es war zu erkennen, dass Xabi Alonso mit Leverkusen sich auf den Weg macht, dass das jetzt aber so endet und dass er quasi alle in einen Sack steckt und vielleicht sogar drei Titel holt." Zwei stehen ja praktisch schon fest, sagt Sportjournalist Oliver Fritsch von "Zeit Online".

Trainer Alonso als Erfolgsfaktor

Schon zur Hinrunde galt der Baske unter Fußball-Fans als beliebtester Trainer in der Fußball-Bundesliga. Doch das alleine macht ihn nicht zum Überflieger und katapultierte ihn erst recht nicht an die Tabellenspitze. Was hat Xabi Alonso also, was andere Trainer in dieser Saison nicht haben?

Xabi Alonso - der Stratege auf und neben dem Feld

Oliver Fritsch sieht vor allem ein Vorteil: Xabi Alonso habe schon auf dem Platz eine Weltkarriere hingelegt. "Mit Spanien Weltmeister, mit Liverpool die Champions League gewonnen. Er war schon ein Stratege auf dem Feld. Jetzt führt er vor, dass Fußballer einfach einen großen Vorsprung haben, wenn sie dann Trainer werden", sagt Fritsch wohlwissend, dass schon viele ehemalige aktive Fußballer wir Markus Babbel oder Frank Lampard als Trainer gescheitert sind.

"Wenn es um Spitzenfußball und Titel geht, wenn es darum geht, die Bayern hinter sich zu lassen, da sind schon viele vor ihm gescheitert - auch die Laptop-Trainer, die Studenten, wie sie Mehmet Scholl genannt hat. Die hatten die Schale noch nicht in der Hand, aber er wird sie bald hochhalten", sagt Fritsch.

Interessant sei auch sein Werdegang: Xabi Alonso habe Lehrjahre absolviert. "Er war insgesamt vier Jahre bei der zweiten Mannschaft oder Jugendmannschaften von Real Madrid und San Sebastian. Das ist eine gute Planung, weil dort kann man erst einmal seinen eigenen Stil entwickeln. Dort kann man auch Fehler machen, ohne dass man gleich in der Boulevardpresse steht", sagt Fritsch.

Makelose Bilanz des Bayer-Trainers

Alonsos Bilanz lässt sich sehen: Seit 41. Pflichtspiel nacheinander hat sein Team, das oft als Vize-Kusen geschmäht wurde, ohne Niederlage. Alonso erreicht seine Spieler und die schwärmen von ihrem Trainer. Fritsch schreibt den Großteil des Bayer-Erfolges dem Trainer zu. "Natürlich haben auch die Transfers gesessen und die Chemie, die Charakter in der Mannschaft stimmen. Aber das sind allesamt Fußballer, die vorher eigentlich noch nichts gewonnen haben", bemerkt Fritsch.

Bayer Leverkusens Kader sei mit Ausnahme von Nationalspieler Florian Wirtz guter Bundesliga-Durchschnitt. "Mit dieser Mannschaft das Double zu holen, das eigentlich eine Sensation, die vor allen Dingen aus dem Trainer zurückzuführen ist", legt sich Fritsch fest.

Alonso führt vor, was bei der Trainer-Wahl falsch läuft

Das Erfolgsbeispiel Xabi Alonso zeige aber auch: "Deutschland hat ein Trainerproblem. Wo ist denn der deutsche Alonso, der ehemalige Nationalspieler, der dann zum Trainer wird? Der das Handwerk dann mal neu lernt und sich eine Theorie zu eigen macht", fragt sich Fritsch. Ex-Nationalstürmer Miroslav Klose habe es versucht - ohne Erfolg. Er fordert deshalb: "Die Bundesliga sollte sich da nicht taubstellen und schauen, was man aus diesem riesigen Erfolg von Bayer Leverkusen lernen kann."