Krieg im Nahen Osten
Libanesische Regierungskreise dementieren heutiges Telefonat von Präsident Aoun mit Netanjahu

Aus dem Libanon sind Angaben über ein noch heute stattfindendes Telefonat von Premierminister Netanjahu mit dem libanesischen Staatspräsidenten Aoun dementiert worden.

    Der libanesische Präsident Aoun kommt zu einem Meeting im Präsidentenpalast. (Archivbild)
    Der libanesische Präsident Aoun (Archivbild) (AFP / ANWAR AMRO)
    Aus Regierungskreisen in Beirut verlautete, die beiden würden nicht in naher Zukunft miteinander sprechen. Darüber habe man auch die US-Regierung informiert. Das geplante Gespräch war zuvor sowohl von Washington als auch der israelischen Regierung angekündigt worden.
    Gesandte Israels und des Libanon waren vor zwei Tagen in der US-Hauptstadt erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Unterredungen zusammengekommen. Zu Ergebnissen wurden keine Angaben gemacht. Der Libanon fordert unter anderem eine Feuerpause, während Israel vor allem die Entwaffnung der militant-islamistischen Hisbollah und anderer Terrorgruppen verlangt. Die Hisbollah lehnt libanesische Verhandlungen mit Israel ab.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.