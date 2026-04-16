Krieg im Nahen Osten

Der libanesische Präsident Aoun (Archivbild) (AFP / ANWAR AMRO)

Aus Regierungskreisen in Beirut verlautete, die beiden würden nicht in naher Zukunft miteinander sprechen. Darüber habe man auch die US-Regierung informiert. Das geplante Gespräch war zuvor sowohl von Washington als auch der israelischen Regierung angekündigt worden.

Gesandte Israels und des Libanon waren vor zwei Tagen in der US-Hauptstadt erstmals seit Jahrzehnten zu direkten Unterredungen zusammengekommen. Zu Ergebnissen wurden keine Angaben gemacht. Der Libanon fordert unter anderem eine Feuerpause, während Israel vor allem die Entwaffnung der militant-islamistischen Hisbollah und anderer Terrorgruppen verlangt. Die Hisbollah lehnt libanesische Verhandlungen mit Israel ab.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.