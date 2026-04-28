Trotz Waffenruhe

Das libanesische Gesundheitsministerium teilte mit, bei israelischen Angriffen seien im Südlibanon vier Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Die israelische Armee meldete den Einsatz von Abwehrraketen gegen ein "verdächtiges Flugobjekt", das in der Nähe israelischer Truppen im Südlibanon identifiziert worden sei. Außerdem seien mehrere mit Sprengstoff beladene Drohnen in der Nähe israelischer Soldaten detoniert. Verletzte habe es nicht gegeben.
Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.