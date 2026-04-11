Weitere knapp 6.500 Menschen seien verletzt worden. In den vergangenen 24 Stunden seien fast 100 Menschen getötet worden, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums in Beirut weiter.
Im März hatte sich der Iran-Krieg auf die pro-iranische Hisbollah im Libanon ausgeweitet. Für kommende Woche sind in Washington Gespräche zwischen Israel und dem Libanon geplant. Es soll um eine Waffenruhe und die Entwaffnung der Hisbollah gehen.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.