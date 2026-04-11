Nahost
Libanon meldet mehr als 2.000 Tote bei israelischen Angriffen

Im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums bei israelischen Angriffen mehr als 2.000 Menschen im Libanon getötet worden.

    Das Bild zeigt den Blick auf Trümmer und ausgebrannte Fahrzeuge. Dunkler Rauch steigt auf.
    Löscharbeiten in Beirut nach einem israelischen Angriff (Archivbild). (Foto von IBRAHIM AMRO | AFP)
    Weitere knapp 6.500 Menschen seien verletzt worden. In den vergangenen 24 Stunden seien fast 100 Menschen getötet worden, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums in Beirut weiter.
    Im März hatte sich der Iran-Krieg auf die pro-iranische Hisbollah im Libanon ausgeweitet. Für kommende Woche sind in Washington Gespräche zwischen Israel und dem Libanon geplant. Es soll um eine Waffenruhe und die Entwaffnung der Hisbollah gehen.
    Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.