Das Gesundheitsministerium in Beirut sprach von 13 Todesopfern und mehreren Verletzten. Unter anderem wurde demnach eine Autobahn bei einem Luftangriff getroffen. - Die israelische Armee wiederum meldete Drohnenangriffe der terroristischen Hisbollah-Bewegung.
Trotz offiziell geltender Waffenruhe gibt es immer wieder Kämpfe. Die pro-iranische Miliz beschießt Ziele in Israel und verübt Angriffe auf israelische Soldaten im Süden des Libanon. Israel verweist auf sein Recht, gegen geplante, unmittelbar bevorstehende oder andauernde Angriffe vorzugehen.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.