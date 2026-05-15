Washington

Bei einem israelischen Angriff zerstörte Häuser in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Die Feuerpause war Mitte April in Kraft getreten, wurde bereits einmal verlängert und wäre ohne Einigung am Sonntag abgelaufen. Die mittlerweile dritte Gesprächsrunde zwischen den beiden Nachbarländern hatte gestern begonnen. Der Sprecher des US-Außenministeriums kündigte zudem eine weitere Gesprächsrunde zwischen Vertretern beider Seiten unter der Vermittlung des Ministeriums am 2. und 3. Juni an. Zuvor solle am 29. Mai noch im Pentagon ein militärischer Dialog zwischen Delegationen beider Länder stattfinden.

Zwar ist die libanesische Regierung selbst keine aktive Konfliktpartei. Allerdings liefert sich Israel immer wieder Gefechte mit der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz, die von Iran unterstützt wird und vom Libanon aus agiert.

Israel will vor allem eine dauerhafte Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen, der Libanon pocht zunächst auf Deeskalation und einen dauerhaften Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.