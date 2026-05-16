Washington

Bei einem israelischen Angriff zerstörte Häuser in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Die Feuerpause war Mitte April in Kraft getreten, wurde bereits einmal verlängert und wäre ohne Einigung am Sonntag abgelaufen. Die mittlerweile dritte Gesprächsrunde zwischen den beiden Nachbarländern hatte gestern begonnen. Zwar ist die libanesische Regierung selbst keine aktive Konfliktpartei. Allerdings liefert sich Israel immer wieder Gefechte mit der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz, die von Iran unterstützt wird und vom Libanon aus agiert.

Israel will vor allem eine dauerhafte Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen, der Libanon pocht zunächst auf Deeskalation und einen dauerhaften Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.