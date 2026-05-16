Explosionen im südlibanesischen Ort Khiam (Archivbild) (AFP)

Wie ein Sprecher des US-Außenministeriums auf der Online-Plattform X mitteilte, wird die Feuerpause um 45 Tage verlängert. Sie war Mitte April in Kraft getreten und wäre ohne Einigung am Sonntag ausgelaufen. Die Gespräche in Washington fanden ohne Beteiligung der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz statt, die von Iran unterstützt wird und vom Libanon aus agiert. Trotz der Waffenruhe setzten Israel und die Hisbollah ihre gegenseitigen Angriffe gestern fort. Bei einem israelischen Luftangriff im Süden des Libanon wurden staatlichen Nachrichtenagenturen zufolge mindestens sechs Menschen getötet, darunter drei Rettungssanitäter. Von Israels Armee gibt es dazu bisher keine Stellungnahme.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.