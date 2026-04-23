Verhandlungen in Washington

Zerstörung in Beirut - Libaonon und Israel wollen über eine Fortsetzung der Waffenruhe verhandeln. (picture alliance / Sipa USA / Elisa Gestri)

Ein libanesischer Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP zufolge, dass man eine Verlängerung der Feuerpause um einen Monat fordern werde. Am Freitag war eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft getreten, die am Sonntag endet. Das Abkommen ist jedoch brüchig, bei israelischen Luftangriffen wurden gestern drei Menschen getötet. Frankreichs Präsident Macron gab zudem den Tod eines zweiten französischen Blauhelmsoldaten bekannt, wofür er die pro-iranische Hisbollah-Miliz verantwortlich machte.

Die US-Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut legte Menschen aus den USA dringend nahe, den Libanon zu verlassen. US-Bürgerinnen und Bürgern sollten ausreisen, solange es noch kommerzielle Flugverbindungen gebe.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.