Geplante Entwaffnung der pro-iranischen Miliz

Nawaf Salam, der Ministerpräsident des Libanon

Sie kämen der Ankündigung eines Bürgerkriegs gleich, schrieb Salam auf der Plattform X. Kassem hatte die Regierung wegen der geplanten Entwaffnung seiner Miliz vor einem Krieg gewarnt. Zudem warf er Salam vor, einen israelisch-amerikanischen Befehl auszuführen. In der vergangenen Woche hatte das Kabinett einen von den USA unterstützten Plan beschlossen, wonach die libanesische Armee die Hisbollah bis Jahresende entwaffnen soll.

Die mit dem Iran verbündete Miliz gilt trotz gezielter israelischer Tötungen von Kommandeuren und der Zerstörung eines Großteils ihres Arsenals weiterhin als einflussreich. Seit Beginn des Gaza-Kriegs hat sie den Norden Israels verstärkt mit Raketen beschossen. Israel reagierte darauf mit Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Süden des Libanon.

