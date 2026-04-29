Naher Osten

Der libanesische Präsident Aoun (Archivbild) (AFP / ANWAR AMRO)

Sonst werde es keine direkten Gespräche geben. Die israelischen Angriffe könnten so nicht weitergehen, sagte Aoun. Das Land warte nun darauf, dass die USA einen Termin für den Beginn direkter Verhandlungen mit Israel festlegten. Zuletzt gab es in Washington zwei Gespräche auf Botschafterebene.

Israel hat trotz der vereinbarten Feuerpause wiederholt Hisbollah-Ziele im Libanon angegriffen, insbesondere im Süden des Landes. Bei einem erneuten israelischen Luftangriff sind nach libanesischen Angaben drei Menschen getötet worden.

Im Zuge des Iran-Kriegs war auch der Konflikt zwischen der libanesischen Hisbollah und Israel wieder eskaliert. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Chamenei hatte die von Teheran unterstützte Miliz Raketen auf Israel abgefeuert. Israel flog daraufhin Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.