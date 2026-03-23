Parlamentswahl in Slowenien

Sie kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 28,5 Prozent, die rechts-konservative Partei SDS von Oppositionsführer Jansa erhielt rund 28,1 Prozent. Das Land steht nun vor einer schwierigen Regierungsbildung, weil weder das linke noch das rechte Lager über eine Mehrheit im Parlament verfügt.
Der pro-europäische Ministerpräsident Golob regiert Slowenien seit 2022 in einer Koalition mit Sozialdemokraten und Linken. Oppositionsführer Jansa, der bereits mehrfach Regierungschef in Slowenien war, steht der EU skeptisch gegenüber und gilt als Verbündeter des ungarischen Ministerpräsidenten Orbán.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.