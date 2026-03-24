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Die Behörden in Tripolis teilten mit, das Schiff sei vor die libysche Westküste gezogen worden. Der Tanker "Arctic Metagaz", der zur russischen Schattenflotte gehört, war vor zwei Wochen nach Explosionen in Brand geraten. Die Besatzung wurde gerettet, der Tanker war seitdem führerlos. An Bord befinden sich mehrere hundert Tonnen Treibstoff. Fachleute warnten deshalb vor einer Umweltkatastrophe im Mittelmeer.

Russland warf der Ukraine vor, das Schiff mit Drohnen angegriffen zu haben. Kiew hat den Vorfall offiziell nicht kommentiert.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.