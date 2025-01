Die israelische Botschaft sollte Ziel eines Anschlags werden. Der Verdächtige soll ein mutmaßlicher IS-Unterstützer aus Libyen sein. (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Der dringende Tatverdacht habe sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht aufrechterhalten lassen, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Sie habe die Freilassung des Beschuldigten angeordnet, in der Folge habe der Ermittlungsrichter des Bundesgerichthofs den Haftbefehl aufgehoben. Der mutmaßliche IS-Anhänger war Mitte Oktober in Bernau bei Berlin wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland festgenommen worden.

Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft lautete damals, der Mann habe einen "öffentlichkeitswirksamen Anschlag mit Schusswaffen" geplant. Dazu habe er sich in einem Online-Chat mit einem IS-Mitglied ausgetauscht.

