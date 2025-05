Umfrage bei Bahnkunden

Verspätungen der Deutschen Bahn führen immer wieder zu langen Wartezeiten für die Fahrgäste (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

In einer Umfrage im Auftrag der Bundesnetzagentur sagten dies mehr als 80 Prozent der Befragten. Die Pünktlichkeit stehe im Zentrum der Kritik, erklärte die Bonner Behörde. Der Fokus der Verkehrsplanung sollte daher nicht auf einer Angebotsverdichtung, sondern auf einer Verbesserung der Fahrplanstabilität liegen. Kritik gab es zudem an der Verfügbarkeit und Sauberkeit von Toiletten in Bahnhöfen und Zügen. - An der Umfrage nahmen 2.000 Fahrgäste teil.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.