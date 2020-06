Lied und Chanson Neues aus der Welt der Lieder

Robert Rotifer produzierte das gefeierte Comeback-Album von André Heller, arbeitet derzeit am neuen Album des französischen Singer-Songwriters Louis Philippe und am neuen Duo-Projekt mit der britischen feministischen Punk-Chronistin Helen McCookerybook. Das Wiener Multitalent hat also viel zu berichten.

Am Mikrofon: Anna-Bianca Krause