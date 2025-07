Essen-Bringdienst

Lieferando will 2.000 Stellen in Deutschland abbauen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sulupress.de / Torsten Sukrow)

Dies teilte das Unternehmen mit. Lieferando erklärte, man wolle bei der Auslieferung künftig stärker auf Subunternehmen setzen. Betroffen sind demnach vor allem Beschäftigte in Hamburg.

Kürzlich hatte die Gewerkschaft NGG zu einem Warnstreik bei dem Bringdienst aufgerufen. Sie will erreichen, dass der Lieferando-Mutterkonzern "Just Eat Takeaway" sich zu Verhandlungen über einen Tarifvertrag für die Beschäftigten bereit erklärt. Der Ausstand richtete sich aber auch gegen die Auslagerung von Lieferando-Stellen in Fremdunternehmen zu schlechteren Konditionen.

