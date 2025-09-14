Apothekerverband warnt

Das Thema Lieferengpässe bei Arzneimitteln ist ein Dauerthema geworden in den Apotheken. (picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON)

Das Thema Lieferengpässe sei in den Apotheken zum Dauerthema geworden, sagt der Präsident der Deutschen Apothekerverbände, Preis, in der "Bild am Sonntag". Bei einigen Medikamenten wie Antibiotika-Säfte für Kinder, einem Asthma-Mittel sowie ADHS-Medikamenten gebe es sogar einen Versorgungsmangel.

Als Grund für die Engpässe nennt der Verbandspräsident die Abhängigkeit von Produktionsstätten außerhalb Europas. Die Apotheke der Welt stünde längst nicht mehr in Deutschland, sondern in China und Indien. Probleme in den dortigen Werken würden sich sofort in der Versorgung hierzulande niederschlagen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.