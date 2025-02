EU-Kommission

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt EU-Pläne vor. (Philipp von Ditfurth/dpa)

Entwürfen zufolge will Brüssel unter anderem das europäische Lieferkettengesetz um zwei Jahre verschieben und entschärfen. Ziel des Gesetzes ist die Einhaltung von Menschenrechten im globalen Handel. Dazu gehören der Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne und der Schutz der Umwelt. Zahlreiche Unternehmen könnten den Entwürfen zufolge außerdem von Pflichten bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung und von einer Abgabe auf CO2-Emissionen von Importen ausgenommen werden. Die europäische Wirtschaft hatte vehement auf den Regulationsabbau gedrängt.

Die Kommission will zudem einen Plan vorlegen, mit dem sie die Energiepreise in der EU senken will. Brüssel setzt neben dem Ausbau erneuerbarer Energien unter anderem auf mehr Austausch unter den Energienetzen der Mitgliedsländer und neue Flüssiggas-Importe.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.