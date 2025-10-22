Autoindustrie

Die Automobilindustrie ist auf Computer-Chips angewiesen. (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Einen Bericht der Bild-Zeitung, wonach in einer Woche die Produktion des Modells "Golf" gestoppt werden müsse, wies ein Unternehmenssprecher als Spekulation zurück. Mercedes-Benz betonte, man arbeite intensiv mit Partnern daran, eventuell auftretende Lücken zu schließen. Die Lage werde beobachtet.

Chinesisches Exportverbot für Bauteile

Zuvor hatte der Herstellerverband VDA vor Auswirkungen wegen der Probleme bei Nexperia gewarnt - bis hin zu Produktionsstopps. Die Chips des Unternehmens kommen häufig in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz.

Die niederländische Regierung hatte die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführte Firma übernommen. China belegte daraufhin Nexperia Anfang des Monats mit einem Exportverbot für bestimmte Bauteile.

Wirtschaftsministerium sucht Lösung

Ein Sprecher der Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, man sei mit den Beteiligten in einem engen Austausch und suche auch mit der chinesischen Regierung nach Lösungen. Man sei angesichts der Lage besorgt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.