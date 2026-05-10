Teilnehmer der Liegenddemo in Berlin (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Die Teilnehmer kritisierten fehlende Aufklärung, eine unzureichende Versorgung Erkrankter und mangelnde Forschung zur Entwicklung von Medikamenten und Therapien. Das Motto der bundesweit rund 30 Aktionen lautete "Die Zeit läuft ab - unser Leben zerrinnt!". An ME/CFS Erkrankte sind oftmals so geschwächt, dass sie nicht mehr aus dem Bett aufstehen können. Die Krankheit kann unter anderem nach Virusinfektionen wie etwa Covid-19 auftreten.

In Berlin saßen und lagen die Teilnehmer vor dem Brandenburger Tor, um auf die verheerenden Folgen für die Betroffenen aufmerksam zu machen. Zudem waren zahlreiche Schulrucksäcke aufgestellt, um auf das Schicksal der Kinder hinzuweisen, die wegen der Erkrankung teilweise seit Jahren nicht mehr am Schulunterricht teilnehmen können. Aufgerufen hatte dazu die Initiative Liegenddemo, ein Zusammenschluss aus Erkrankten, Angehörigen und Unterstützenden.

Anstieg von Betroffenen durch Corona-Pandemie

ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitis und Chronisches Fatigue Syndrom - eine neuroimmunologische Erkrankung meist nach Infekten, die zu einer schweren körperlichen Behinderung führen kann. Hauptmerkmal ist eine Zustandsverschlechterung nach bereits geringer Belastung. Die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS geht aktuell von rund 650.000 Erkrankten in Deutschland aus. Vor der Corona-Pandemie seien rund 250.000 Menschen davon betroffen gewesen.

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Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.