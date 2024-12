Flugtaxi-Entwickler

Das Lufttaxi-Unternehmen Lilium hat einen Investor gefunden (Archivbild). (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Wie das Start-up-Unternehmen an seinem Sitz in Gauting bei München mitteilte, wird das Investorenkonsortium Mobile Uplift Corporation das Betriebsvermögen der Lilium-Tochtergesellschaften kaufen und hat einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Der Gläubigerausschuss der Dachgesellschaft habe das Geschäft bereits genehmigt, Anfang Januar solle es abgeschlossen werden. Ein Konzernsprecher erklärte, die rund 750 Mitarbeiter, denen am Freitag bereits gekündigt worden war, würden zurückgeholt.

Lilium hatte Ende Oktober einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem eine staatliche Förderung nicht zustande gekommen war. Die Rettung gelang im letzten Moment. Die Frist zum Einstieg neuer Investoren lief um Mitternacht ab.

Über den Kaufpreis wurde zunächst nichts mitgeteilt. Lilium hat nur wenig Schulden, braucht für den Fortgang der Geschäfte und anstehende Projekte aber mehrere hundert Millionen Euro.

Lilium hat in den vergangenen zehn Jahren ein elektrisch betriebenes Kleinflugzeug entwickelt. Es sollte nach bisheriger Planung im kommenden Frühjahr zu seinem ersten bemannten Flug starten. Die Auslieferung an Kunden sollte 2026 beginnen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.