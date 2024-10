Flugtaxi-Entwickler

Lilium steht vor der Insolvenz

Der Münchner Flugtaxi-Entwickler Lilium steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Das Unternehmen werde für zwei Tochterunternehmen Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen, teilte die börsennotierte Holding in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht mit.